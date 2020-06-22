شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: تكثيف الرقابة على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل بعد إعادة فتحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثفت أمانة منطقة القصيم وبلدياتها أعمالها الرقابية على أكثر من (1500) صالون حلاقة ومشغل نسائي على مستوى منطقة القصيم ، عبر حملات رقابية مكثفة بعد صدور قرار معاودة الأنشطة وفق تنظيمات محددة وشدد أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي أن الأعمال الرقابية في هذا الاتجاه مكثفة وعلى عدة فترات عبر فريق رقابي رجالي ونسائي لتحقيق أعلى مستوى من تطبيق الإجراءات والتنظيمات الاحترازية والوقائية لضمان عودة أنشطة الصالونات والمشاغل بشكل آمن وأكد أمين منطقة القصيم أن هذه الجهود الرقابية تأتي للمحافظة على سلامة العاملين والمستفيدين ضمن مكافحة فايروس كورونا ، عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية للمرحلة الحالية، مؤكداً بأنه سيتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين بلا تهاون.وفق صحيفة الرياض.

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ودعا أمين منطقة القصيم الجميع بالتعاون مع الأمانة في تطبيق الاشتراطات الوقائية ، والإبلاغ عن أي مخالفات في تطبيقها عبر الاتصال بالرقم 940 أو رفع بلاغ عبر تطبيق البلاغات.

وفى الوقت نفسه تواصل أمانة المدينة المنورة وبلدياتها تطبيق خططها التشغيلية للرقابة على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية مع بدء مزاولة أعمال تلك الأنشطة، وذلك من خلال تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد ، وأشارت الأمانة إلى أن الفرق الرقابية تكثف جولاتها الميدانية على صوالين الحلاقة ومراكز التجميل بهدف التأكد من التزام تلك المنشآت بجميع الضوابط والاشتراطات الوقائية والاحترازية وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، والتي من شأنها حماية العملاء والعاملين.

وبينت الأمانة أنها تهدف من هذه الحملات إلى رفع الوعي والكفاءة الصحية، حفاظا على صحة الجميع وذلك من خلال التزام جميع منشآت الحلاقة والتجميل بالتقيد بالاشتراطات والضوابط الوقائية والاحترازية المنصوص عليها. وأكدت الأمانة بأنها لن تتهاون في التعامل مع المخالفين حسب اللوائح وسيتم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفة إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا على المنشئات المخالفة ، ودعت الأمانة الجميع التعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.