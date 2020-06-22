شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة "يوناميد" فى دارفور تعلن شفاء 8 من أفرادها من "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي بدارفور (يوناميد) شفاء 8 حالات من أصل 16 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، تم تسجيلها وسط العاملين بالبعثة، حتى 17 يونيو الجاري.

وأجرت البعثة فحوصات لتسعة وعشرين موظفا، من الذين ظهرت عليهم أعراض خفيفة أو متوسطة أو خالطوا حالات مؤكدة أو مشتبهة؛ لتظهر إصابة 16 من منسوبيها بالفيروس.

وذكرت "يوناميد"، في بيان صحفي اليوم /الاثنين/، أنها ستواصل تطبيق تدابير الاستجابة لجائحة (كوفيد - 19)، حيث قامت في الأسبوع الثاني من الشهر الجاري بتقديم دعم عبر آلية مكاتب التنسيق الولائية لقوات الشرطة بولاية غرب دارفور لتصميم وتطوير وطباعة 4 آلاف كتيب ومنشور يحتوي على معلومات عن أعراض الجائحة وتدابير الوقاية منها، بجانب الشروع في التعاون مع وزارة الصحة السودانية ومنظمة الصحة العالمية لتنفيذ مبادرة لتوعية واسعة النطاق في غرب دارفور؛ استهدفت الأسواق المحلية وسجن الولاية وقاعدة أردامتا العسكرية وعيادات قوات الشرطة السودانية ومحطات الشاحنات والمجتمعات السكنية ومعسكرات النازحين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعثة "يوناميد" فى دارفور تعلن شفاء 8 من أفرادها من "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.