شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكهرباء توضح طريقة الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء، اليوم الاثنين، طريقة الاستعلام عن موعد تركيب العداد الذكي للعملاء.

وأوضحت شركة الكهرباء، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن معرفة موعد تركيب العداد الذكي من خلال إرسال رسالة نصية تتضمن (رقم الحساب + #SM إلى رقم 500120).

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يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، أوضحت في وقت سابق، ما هو المقصود بالقوس الكهربائي وتأثيره ومدى خطورته والأضرار التي قد يتسبب بها.

وقالت الشركة، في بيان عبر حسابها في “تويتر” إن القوس الكهربائي هو تفريغ كهربائي ينتقل عن طريق الهواء بين الموصلات أو من موصل إلى الأرض.

وأضافت السعودية للكهرباء تتمثل خطورته بحرارته التي قد تتجاوز 15000 درجة مئوية، وهي كافية لتبخير المعادن وتطاير القطع المنصهرة في كل الاتجاهات، ما ينتج عنه حرائق وأضرار خطيرة.