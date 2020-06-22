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شكرا لقرائتكم خبر عن «تقويم التعليم» تعلن فتح باب التسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية وهيئة التدريس والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الإثنين، فتح باب التسجيل لشاغلي الوظائف التعليمية وأعضاء هيئة التدريس من الجنسين في البرنامج التدريبي (إعداد أخصائيي التقويم المدرسي).
وأوضحت هيئة تقويم التعليم، أنه يمكن التسجيل في الوظائف التعليمية من خلال الرابط التالي: (اضغــط هــنا).
وأشارت هيئة تقويم التعليم إلى أن “بوابة التسجيل في شهادات التقويم الاحترافية “تهدف إلى تيسير تسجيل المتقدمين للبرامج التدريبية المؤهلة لأي من الشهادات الاحترافية المتخصصة التي تقدمها هيئة تقويم التعليم والتدريب لتعزيز صناعة التقويم والاعتماد في مؤسسات التعليم والتدريب، بما يسهم في التنمية الوطنية المستدامة.
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