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شكرا لقرائتكم خبر عن «أمير تبوك»: ولي العهد وافق على تخصيص قطعة أرض وسكن جاهز مجاناً لأهالي نيوم (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان، إن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وافق على تخصيص قطعة أرض وسكن جاهز مجانًا سواء كان في الساحل في مدينة ضبا أو بمدينة تبوك لأهالي منطقة نيوم.
كما أكد أمير تبوك أن سمو ولي العهد، وجه بصرف تعويضات لأهالي منطقة مشروع نيوم، وتأهيل أبناء وبنات المنطقة للعمل في المشروع، الذي تقدر استثماراته بنحو 500 مليار دولار، وفقاً لـ”العربية”.
جاء ذلك أثناء تسليم أمير تبوك للدفعة الأولى من التعويضات المالية لأصحاب العقارات الواقعة ضمن نطاق المرحلة الأولى من مشروع “نيوم”.
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