شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة والكويت تخططان لاستئناف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة خلال أيام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قال مسؤول نفطي كويتي ، اليوم الاثنين، إن المملكة العربية السعودية والكويت تخططان لاستئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة النفطيين اللذين تتشاركان في تشغيلهما في أول يوليو المقبل.
وقال عبدالله الشمري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية لوكالة “رويترز” إن حقل الخفجي الذي توقف لمدة شهر اعتبارا من أول يونيو سوف يعود بإنتاج 80 ألف برميل يوميا في أول يوليو .
ونفط الخليج هي الشركة المسؤولة عن إدارة العمليات في المنطقة المقسومة عن الجانب الكويتي.
وأضاف أن من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الخفجي إلى 100 ألف برميل يوميا بعد شهرين من تشغيله وصولا إلى 175 ألفا بنهاية 2020.
وأوضح الشمري أن حقل الوفرة سوف يعود للإنتاج للمرة الأولى بعد إيقافه منذ سنوات، بعشرة آلاف برميل يوميا في أول يوليو ثم يصل إلى 40 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين وصولا إلى 70 ألف برميل يوميا في نهاية أغسطس ثم 145 ألف برميل يوميا بنهاية 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة والكويت تخططان لاستئناف إنتاج النفط من حقلي الخفجي والوفرة خلال أيام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.