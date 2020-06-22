سوريا: 15 إصابة جديدة ب"كورونا" والإجمالي 219

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت سوريا اليوم الاثنين ارتفاع عدد حالات الاصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) الى 219 حالة بعد تسجيل 15 إصابة جديدة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن وزارة الصحة أن الإصابات المسجلة تم رصدها لأشخاص مخالطين في العاصمة دمشق وريفها مشيرة الى ان عدد حالات الشفاء بلغ 83 بينما تم تسجيل سبع حالات وفاة بالفيروس حتى الان.

وشهدت سوريا تسجيل أول إصابة بالفيروس لشخص قدم من خارج البلاد في 22 مارس الماضي بينما تم تسجيل أول حالة وفاة في ال29 من الشهر ذاته.