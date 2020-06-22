بعد تطبيق "المعاملة بالمثل"... السعودية تعلن شرطا جديدا لاستيراد السيارات

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وأوضحت الجمارك أنه للحصول على الموافقة يتطلب من العميل التواصل مع الوكيل أو الموزع المقيّد في سجل الوكالات التجارية لأخذ الموافقة وتعبئة النموذج الموحد الخاص بذلك، المتاح لدى جميع الوكلاء و الموزعين المعتمدين.
وأكدت الجمارك أن هذا الاشتراط لا يشمل استيراد الأفراد للسيارات للاستخدام الشخصي.
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