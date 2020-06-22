ألمانيا منزعجة من تصريحات السيسي حول ليبيا

برلين - سبوتنيك وقال برغر، في مؤتمر صحفي، ردا على سؤال ما إذا كانت برلين منزعجة من تصريحات السيسي: "نعم، إن عدم الاستقرار في ليبيا يأخذ بعدا إقليميا بشكل واضح، لذا هناك حاجة ملحة لحله. لذلك، نواصل المفاوضات مع جميع الأطراف ونؤثر على الأطراف المتنازعة لمواصلة المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة".
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بدوره، قال ممثل مجلس الوزراء، ستيفن سايبرت، إن موقف برلين لا يزال هو نفسه، بأنه يجب على أطراف النزاع احترام الهدنة والسعي إلى حل سياسي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال، في تصريحات له أول أمس السبت، أثناء زيارة للمنطقة العسكرية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، غربي البلاد، إن "التدخلات الأجنبية في ليبيا أسهمت في بناء ملاذات آمنة للعنف والإرهاب"، مضيفا أن "أي تدخل مباشر للدولة المصرية باتت تتوفر له الشرعية الدولية".
كما أكد الرئيس المصري استعداد بلاده لتدريب وتسليح شباب القبائل الليبية لمواجهة التدخلات الخارجية.
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