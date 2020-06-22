وأكدت الوزارة في بيان نشرته عبر صفحتها الشخصية على "تويتر" أن "العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة".
وكتبت الوزارة في بيان آخر "مطاردة العناصر الإرهابية وفقا للمعلومات الاستخبارية وتطهير محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى وسامراء وكركوك والمناطق المحيطة بها من بقايا الإرهاب وفرض الأمن وتعزيز الاستقرار في قواطع المسؤولية".
وكانت القوات المسلحة العراقية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم الاثنين، عن انطلاق عملية "أبطال العراق"، المرحلة الثالثة لتطهير وتفتيش مناطق في محافظة صلاح الدين والحدود الفاصلة مع قيادات عمليات ديالى، سامراء، كركوك من ثلاثة محاور.
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير عدة أوكار لإرهابيي "داعش" في العراق... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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