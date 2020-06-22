وأضاف لـ"راديو سبوتنيك" أن "بغداد ترفض وجود أي عناصر تهدد دول الجوار، سواء حزب العمال الكردستاني أو أي طرف آخر، لكن كان يجب على الجانب التركي أن يعطي الحكومة العراقية فرصة، حتى تتمكن من منع الجماعات المسلحة والمعارضة من التعدي أو الإضرار بدول الجوار".
© AP Photo / Burhan Ozbilici
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقي، أحمد الصحاف، قال إن وثيقة الاحتجاج التي سلمتها بغداد لأنقرة للتنديد بعملياتها العسكرية شمال العراق أكدت على ضرورة الاحتكام إلى القوانين والأعراف الدبلوماسية الدولية.
وشدد على ضرورة احتكام الجانبين العراقي والتركي إلى الحوار، واستدامة التنسيق لتكريس العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن التحديات لا يمكن أن تواجه بأعمال عسكرية أحادية الجانب.
كانت هذه تفاصيل خبر نائب عراقي ينفي وجود أي تنسيق مع أنقرة بشأن العملية العسكرية شمالي العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.