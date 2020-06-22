سوق البيع المباشر في سوريا... وسيلة لكسر حلقات الوساطة وخفض الأسعار

وبحسب وكالة "سانا" السورية للأنباء، فإن السوق يعتمد على سياسة البيع المباشر من المنتج إلى المستهلك، حيث وصف بعض المواطنين الفكرة "بالممتازة".

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مؤكدين أن "أسعاره مقبولة مقارنة بالأسواق المحلية"، وأن "وجود هكذا سوق سيدفع التجار إلى التوقف عن رفع أسعارهم ما سيسهم بتحقيق نوع من الاستقرار بالسعر".

ولكن شددوا على "ضرورة وجود كل الاحتياجات لأن السوق يفتقر إلى بعض المواد كالزيت والسمنة التي تباع في الأسواق الأخرى بأسعار مرتفعة".

كما نوه عدد من المواطنين "لإيجابية الخطة في إعادة التوازن للأسواق لأنه يتم على استجرار الخضار من المزارعين مباشرة وطرحها في الصالات بأسعار مخفضة".