الأردن يطلق خطة استجابة للأزمة السورية بقيمة 6.6 مليارات دولار

عمان / رهام علي / الخليج 365

أطلقت الحكومة الأردنية، الإثنين، خطة للاستجابة للأزمة السورية للأعوام (2020 –2022)، بقيمة إجمالية 6.6 مليارات دولار أمريكي.

جاء ذلك، في مؤتمر صحفي قدمه وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي، للإعلان عن الخطة.

وقال الربضي إن "الحكومة والمانحين خفضا تقديراتها حول حجم التمويل اللازم لمواجهة أزمة اللجوء السوري بنسبة 10 بالمئة عن الأعوام السابقة".

وذكر أن متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي تبلغ 2.249 مليار دولار، موّل منها حتى 15 يونيو/حزيران الحالي 200 مليون دولار.

بينما يبلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022.

Advertisements

وبلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية في 2019، نحو 1.2 مليار دولار، من أصل 2.4 مليار دولار، وبنسبة تمويل بلغت 50.4 بالمئة، وبعجز بلغ 1.189 مليار دولار، بحسب الوزير.

وحددت الحكومة حاجتها خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 298 مليون دولار لدعم الخدمات العامة، و5.3 ملايين دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، و45 مليون دولار لتأمين المأوى، و640 مليون دولار للأمن الغذائي.

كما تبلغ حاجة الحكومة لتغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، ومبالغ أخرى لقطاعات متفرقة.

فيما قدرت حاجة الخطة لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة، بمليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة في 2011، من أصل حو 3.6 ملايين لاجئ عموما، فيما يبلغ عدد المسجلين في المفوضية أكثر من 654 ألف لاجئ، من أصل أكثر من 5 ملايين لاجئ سوري في الأردن ودول مجاورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.