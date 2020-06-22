الصحة اللبنانية تجري 100 فحص كورونا بمخيم للاجئين فلسطينيين

بيروت/ وسيم سيف الدين/ الخليج 365

أجرت وزارة الصحة اللبنانية، الإثنين، نحو 100 فحص للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، في مخيم للاجئين فلسطينيين جنوبي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن فريقا من وزارة الصحة أجرى نحو 100 فحص، لعينات من أشخاص يقطنون بمخيم "عين الحلوة".

وأشارت أنه تم إجراء الفحوص بالتعاون مع وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الأممية، ومنظمة "أطباء بلا حدود" الدولية.

وذكرت أن نتائج الفحوص ستصدر خلال 48 ساعة، وسيتم الإعلان عنها من خلال وزارة الصحة بالتنسيق مع "أونروا".

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من تحذير الأونروا، في بيان لها، من انتشار الفيروس داخل بعض المخيمات الفلسطينية.

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ودعت الوكالة الأممية، في بيانها، "جميع اللاجئين في المخيمات إلى الالتزام بالإرشادات الصحية والحفاظ على المسافة الآمنة، والابتعاد عن الأماكن المكتظة".

في السياق، دعت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني (حكومية)، في بيان، الجميع إلى عدم التهاون في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وقائية لكبح انتشار وباء كورونا.

وشددت اللجنة على أهمية تضافر هذه الجهود مع تحرك المجتمع الدولي والأممي وتوفير الإمكانات اللازمة لخوض مواجهة ناجحة مع الوباء..

وحتى الإثنين، سجل لبنان 1603 إصابة بفيروس كورونا، منها 32 وفاة، و1077 حالة تعاف، وفق بيانات وزارة الصحة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.