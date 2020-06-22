كورونا.. 40 وفاة بالسعودية و12 بالسودان وواحدة بقطر

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الإثنين، تسجيل 40 وفاة بفيروس كورونا، والسودان 12، وقطر وفاة واحدة، فيما شخصت فلسطين 142 إصابة، ولبنان 16، بحسب إحصاءات رسمية.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 40 وفاة و3 آلاف و393 إصابة، و4 آلاف و45 حالة تعاف.

وأضافت الوزارة، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 161 ألفا و5، بينها ألفا و307 وفاة، و105 آلاف و175 حالة تعاف.

وفي السودان، كشفت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 12 وفاة و118 إصابة، و135 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 8 آلاف و698، بينها 533 وفاة، و3 آلاف و460 حالة تعاف.

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أما في قطر، فقد أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل وفاة واحدة، وألفا و34 إصابة، إلى جانب ألفا و637 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 88 ألفا و403، بينها 99 وفاة، و69 ألفا و956 حالة تعاف.

وفي فلسطين، كشفت وزارة الصحة، في بيان، عن تشخيص 142 إصابة بالفيروس.

وأفادت الوزارة، بأن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ألفا و170، بينها 5 وفيات، و759.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 9 ملايين و79 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 471 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و862 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.