روما/ الخليج 365
أعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عن قلقه من الوضع في ليبيا، مؤكدا أن بلاده ستسعى لحماية ليبيا من التقسيم.
وقال مايو خلال مؤتمر صحفي مشترك في روما مع نظيره الألماني هايكو ماس، الإثنين "إن الوضع في ليبيا يقلقنا، وسنحمي ليبيا من جميع محاولات التقسيم".
وأضاف أن عمليات تحرير مدينة سرت قد تؤدي إلى نشوب صراعات جديدة وضحايا من المدنيين.
وأكد أن الحل في ليبيا ينبغي أن يكون سياسيا، ويجب استئناف عملية برلين التي توقفت بسبب وباء فيروس كورونا.
بدوره، أشار ماس على أهمية عملية "إيريني" الأوروبية لدعم حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ونجاح العملية السياسية وتحقيق الاستقرار.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيكون لديه نهج متوازن في إدارة عملية إيريني، عبر دعمها بالعناصر الجوية والأقمار الصناعية، إلى جانب الدعم البحري.
وفي 31 مارس/ آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي إطلاق عملية "إيريني"، التي تعني باللغة اليونانية "السلام"، لفرض حظر على توريد الأسلحة إلى ليبيا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إيطاليا: سنحمي ليبيا من جميع محاولات التقسيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.