لبنان.. النيابة تتهم ناشطة بـ"التعامل مع اسرائيل"

بيروت/وسيم سيف الدين/ الخليج 365

وجهت النيابة العسكرية في لبنان، الإثنين، اتهامات للناشطة الموقوفة كيندا الخطيب، بزيارة إسرائيل والتعامل معها.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، ادعى على الخطيب، بجرم التعامل مع العدو ودخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعامل مع جواسيس العدو الإسرائيلي والمتعاملين لمصلحته".

وأضافت الوكالة، أن "القاضي عقيقي أحال المدعى عليها إلى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، وطلب استجوابها وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقها".

من جهتها، قالت جوسلين الراعي، محامية الناشطة الخطيب، في تصريحات صحفية، إن "القضية تسير وفق مسار قانوني طبيعي وسيتم تعيين جلسة تحقيق خلال اليومين المقبلين".

وأكدت الراعي، أن التحقيق مع موكلتها "سريّ وكل التسريبات حوله غير حقيقية".

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في السياق، نفذ ناشطون وأقارب للمتهمة الخطيب، اعتصاما أمام مقر المحكمة العسكرية في العاصمة بيروت، وطالبوا بإطلاق سراحها، وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها الشرطة العسكرية وفرق مكافحة الشغب.

واعتبر المشاركون في الاعتصام، أن الخطيب "موقوفة سياسيا بسبب تغريداتها المناهضة للسلطة"، وفق مراسل الخليج 365.

وكيندا الخطيب، ناشطة لبنانية معروفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمعارضتها الدائمة لمواقف تنظيم "حزب الله".

والخميس، اعتقل الأمن العام اللبناني الناشطة الخطيب من منزلها في عكار، شمالي لبنان، بتهمة "التواصل مع العدو الإسرائيلي"، كما اعتقل شقيقها بندر قبل أن يفرج عنه لعدم العثور على ما يبقيه محتجزا، وفق إعلام محلي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.