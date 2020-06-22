بارزاني: مستعدون لحل الخلافات مع بغداد "جذريا"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

- رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق خلال إشرافه على اجتماع بشأن المباحثات بين بغداد وأربيل

- الاجتماع توصل لإرسال وفد رفيع المستوى لبغداد، الثلاثاء، لاستئناف المحادثات مع الحكومة الاتحادية

أعلن رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، مسرور بارزاني، الإثنين، استعداد حكومته لحل الخلافات "جذريا" مع بغداد.

فيما قررت حكومة الإقليم إرسال وفد رفيع المستوى إلى العاصمة العراقية، الثلاثاء، لاستئناف المحادثات مع الحكومة الاتحادية حول المشاكل العالقة.

جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع خاص بشأن المباحثات بين بغداد وأربيل، بمشاركة نائبه قوباد طالباني، وأعضاء الوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم.

وأفاد البيان، أن الاجتماع بحث آخر نتائج المحادثات بين أربيل وبغداد، وسبل حسم المشاكل العالقة بين الجانبين، بهدف التوصل لاتفاق يضمن تأمين مستحقات وحقوق الإقليم الدستورية.

وقال بارزاني، خلال الاجتماع: "مستعدون لحل جميع المشاكل مع بغداد بشكل جذري، والإيفاء بالتزاماتنا مقابل تأمين حقوقنا الدستورية، والوصول لاتفاق شامل يرضي الطرفين ويحدد حقوق والتزامات كل منهما".

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وأكد أن "حسم المشاكل بين الجانبين يصب في مصلحة جميع العراقيين، وعامل مهم لاستتباب الاستقرار في المنطقة".

وخلص الاجتماع، وفق البيان ذاته، إلى إرسال وفد رفيع المستوى إلى بغداد برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، الثلاثاء، لاستئناف المباحثات لحل المشاكل العالقة.

وتوجد ملفات عالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ سنوات طويلة، وعلى رأسها ملف إدارة الثروة النفطية وتقسيم إيراداتها، والمناطق المتنازع عليها بين الجانبين.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قررت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، قطع رواتب موظفي الدولة بكردستان، بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة "سومو" المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته أربيل.

ووافقت حكومة الكاظمي الشهر الماضي، على إطلاق رواتب شهر واحد لموظفي الإقليم، ورهنت صرفها بشكل منتظم، بتوصل بغداد وأربيل إلى اتفاق بشأن ملف النفط وحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية.

وكان إقليم كردستان داعما رئيسيا لتولي الكاظمي رئاسة الحكومة العراقية، الأمر الذي قد يساهم في ردم الفجوات بين بغداد وأربيل، ويهيئ الأجواء للتوصل إلى اتفاقات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.