شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنبّه: عدم الالتزام بالمسافة الآمنة تسبب في انتقال عدوى «كورونا» لـ24 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة أن عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية التي أوصت بها ومنها التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا، تسبب في نقل العدوى إلى 24 شخصاً.

وأضافت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: “أنه أثناء مناسبة عائلية نقل مصاب بفيروس كورونا العدوى إلى لـ24 شخصاً بسبب المصافحة وعدم ترك مسافة آمنة”.

وأشارت إلى أن أحد المصابين حالته حرجة ويتواجد بالعناية المركزة.