وقالت الوزارة، في بيان لها، إن "وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم أوعز إلى دائرة الفنون العامة بإنجاز تمثالين نصفيين للنجمين الرياضيين أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي، واللاعب الدولي السابق علي هادي اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بجائحة كورونا".
وكلف وزير الثقافة مدير عام دائرة الفنون العامة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم العراقي لتحديد الموقع المناسب لتشييد التمثالين. وستتولى دائرة الفنون العامة تصميم وتنفيذ المجسمات الخاصة بالتمثالين، مشيرة إلى أن "الفقيدين الرياضيين أحمد راضي وعلي هادي أسهما في تحقيق العديد من البطولات والإنجازات الكروية التي ستبقى شاخصةً في ذاكرة العراقيين".
في هذه الأثناء، قالت وزارة الثقافة، في بيان لها، إنها "تعرب عن أسفها الشديد عما بدر من أحد موظفيها من كادرها المتقدم على حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، بشأن وفاة أسطورة كرة القدم العراقية، الكابتن أحمد راضي، وهو ما يتعارض تمامًا مع مشروع الوزارة الثقافي والحضاري والاجتماعي".
وأضافت الوزارة، "نرفض مثل هذه التصريحات المشينة التي لا تنسجم مع نهجنا الرافض لكل أشكال الاستهانة بأرواح العراقيين على اختلاف توجهاتهم الفكرية والعقائدية، كما إننا ماضون في اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحق صاحب المنشور، كي تبقى الوزارة نموذجا يحتذى به في تكريس المفاهيم الوطنية والإنسانية".
وأثار حسين قاصد، وهو شاعر عراقي، ومسؤول حكومي، موجة غضب عارمة، عندما تحدث عن كرهه لراضي، بسبب موقف سابق رفض فيه اللاعب الدولي، منح قميصه الرياضي لوالده.
وتوفي نجم منتخب العراق السابق لكرة القدم أحمد راضي، أمس الأحد، عن 56 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. وذكرت وسائل إعلام أن راضي توفي قبيل نقله إلى الأردن، حيث تقيم أسرته، وذلك لاستكمال العلاج بعد تدهور حالته الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد وفاتهما بـ"كورونا"... قرار حكومي بشأن اللاعبين العراقيين أحمد راضي وعلي هادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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