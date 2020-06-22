شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 530 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع الإجمالى لـ 31770 متعافيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين، شفاء 530 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 31 ألفا و770 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات ال530 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.
وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأحد، شفاء 514 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد حتى يوم أمس إلى 31 ألفا و240 حالة.
وكانت أقسام العناية المركزة فى وزارة الصحة الكويتية، اعتمدت عقار "ديكساميثازون" ، ليكون ضمن البروتوكول العلاجى لمرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك بعد صدور توصيات من منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد.
وقال اختصاصي أول باطنية وعناية مركزة في مستشفيي : "الأميري" و"جابر الأحمد" الكويتيين ، الدكتور عبدالرحمن الفارس – في تصريح صحفى أمس الأحد، إن العقار - المشار اليه - متوافر في الكويت منذ سنوات؛ حيث يستخدم لعلاج أمراض مختلفة مثل : الربو، والجهاز التنفسي، والسرطان، والروماتيزم، لافتا إلى أن الدراسة الأخيرة بشأنه، أشارت إلى أن استخدامه مع مرضى (كوفيد 19)، يمكن أن يسهم في سرعة شفائهم وتقليل معدل الوفيات.
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