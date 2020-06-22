شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام: السراج ورئيس الأفريكوم يعقدان اجتماعا مغلقا فى زوارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت "قناة 218" الليبية، أن رئيس الأفريكوم والسفير الأمريكى وفايز السراج وباشاغا وصلوا إلى مطار زوارة وبدأوا بعقد اجتماع مغلق. و وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم " الإخبارية، أفيد بأن الجنرال ستيفن تاونسند والسراج عقدا اجتماعا مغلقا فى زوارة، المدينة الواقعة إلى الغرب من العاصمة طرابلس، حضره وزير داخلية الوفاق فتحى باشآغا واللواء أسامة الجويلي، آمر المنطقة العسكرية الغربية، إضافة إلى السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

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