تقني يوضح طريقة سهلة لتشغيل مقاطع الفيديو على الكمبيوتر والتحكم بها بالهاتف (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، طريقة سهلة لتشغيل المقاطع على جهاز لاب توب والتحكم بها عبر الهاتف في حال فقدان السماعات أو رفع صوت المقطع ليكون بشكل أوضح. Advertisements وأضاف في مقطع نشره على حسابه بموقع “تويتر”: “إذا سماعات الآيفون صوتها ضعيف وتحتاج تسمع المقطع بصوت أعلى، فبإمكانك تشغيل الصوت أو المقطع عن طريق سماعات جهاز لاب توب أو الكمبيوتر في ثوان معدودة”. إليك هذا الفيديو التوضيحي للطريقة:-

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