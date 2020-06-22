شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلن مستجدات كورونا: تسجيل 3393 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4045 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت وزارة الصحة، اليوم ااثنين، تسجيل 3393 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية في المملكة. وأضافت “الصحة” أنه تم تسجيل 4045 حالة شفاء من كورونا، بينما تم تسجيل 40 حالة وفاة. الأرقام التراكمية لكورونا بالمملكة: – إجمالي حالات الإصابة: 161,005 حالة. – إجمالي التعافي: Advertisements 105,175 حالة. – إجمالي الوفيات: 1307 وفاة. – الحالات النشطة: 54,523 حالة. – الحالات الحرجة: 2045 حالة.

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