شكرا لقرائتكم خبر عن «الزعاق» يتوقع: المملكة تشهد الأسبوع الجاري أطول نهار خلال العام والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، اليوم الاثنين، أن تشهد المملكة هذا الأسبوع أطول نهار وأقصر ليل في السنة.
وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع ” تويتر” أنه من الأسبوع المقبل يبدأ الليل يأخذ حصته من النهار ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة أشهر.
من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وأجزاء من المنطقة الوسطى كذلك على طريق الساحل الواصل ما بين الليث إلى جازان وسماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
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