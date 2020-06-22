شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الحرم المكي يعلن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت إدارة معهد الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد 1442هـ، في المرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بأقسامه الثلاثة الصباحي والمسائي والنسائي.

وبين فضيلة مدير معهد الحرم المكي الشريف الشيخ صالح بن دخيل ربه السلمي بأن التسجيل سيكون متاحا بمشيئة الله تعالى عبر الرابط الإلكتروني بدءاً من اليوم الاثنين 1 / 11 / 1441هـ حتى يوم الاثنين 15 / 11 / 1441هـ, والتسجيل من خلال الرابط (هنا) .

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وأوضح أن إدارة المعهد حددت عددا من الشروط للقبول في المعهد وهي: أن يكون الطالب سعودي الجنسية، أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول, و حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جداً, ويجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي يتم تحديده لاحقاً في حال القبول المبدئ، ويكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.

وتقدم السلمي بالشكر الجزيل لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على ما يوليه من اهتمام بمسيرة التعليم في المسجد الحرام من خلال معهد الحرم المكي، سائلاً الله أن يجزيه خير الجزاء على ما يقدمه للعلم وطلابه.