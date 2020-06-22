إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز 31 ألفا وارتفاع الوفيات إلى 137 حالة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 137 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل1605 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31076 حالة.

وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 684 حالة لعمانيين، و921 لغير عمانيين.

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وأشارت إلى أن 856 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى .16408

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.