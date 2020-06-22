أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان اليوم الاثنين تسجيل ست وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في السلطنة إلى 137 حالة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إنه تم تسجيل1605 إصابات جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 31076 حالة.
وأضافت الوزارة أن الإصابات تشمل 684 حالة لعمانيين، و921 لغير عمانيين.
وأشارت إلى أن 856 مصابا تماثلوا للشفاء ، ليصل اجمالي عدد المتعافين من الفيروس في البلاد إلى .16408
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر إصابات كورونا في سلطنة عمان تتجاوز 31 ألفا وارتفاع الوفيات إلى 137 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.