هل سيلتقي ترامب بـ «مادورو»؟

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب استعداده للنظر في إمكانية لقاء نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مقللاً في الوقت نفسه من أهمية المعارض خوان جوايدو، وذلك في مقابلة نشرها الأحد، موقع الاخبار «أكسيوس».وأبدى ترامب انفتاحه على لقاء مادورو بحسب الموقع، وقال: يمكن أن أفكر بذلك، مادورو يرغب في أن نلتقي، ولم أعارض أبداً اللقاءات، كما تعلمون لم أعارض عقد لقاءات إلا نادراً، مضيفاً: لقد قلت على الدوام، لا نخسر كثيراً عبر عقد لقاءات، لكن حتى الآن، رفضت ذلك، وألمح ترامب خلال المقابلة التي أجريت الجمعة، إلى أنه لا يثق كثيراً بجوايدو، معرباً عن معارضته الشديدة لما يحصل في فنزويلا، وحول الاعتراف بجوايدو قال: كنت موافقاً على ذلك، لا أعتقد أن هذا الأمر ترك أثراً كبيراً بشكل أو بآخر.

وتشهد فنزويلا منذ 23 يناير 2019، صراعاً على السلطة بين خوان جوايدو رئيس الجمعية الوطنية الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة للبلاد في محاولة لإقصاء مادورو، فيما بدأ الرئيس الإشتراكي ولاية ثانية بعد انتخابات قاطعتها المعارضة، وندد بها المجتمع الدولي معتبراً أنها مزورة، واعترفت ستين دولة في مقدمتها الولايات المتحدة بجوايدو رئيساً بالوكالة، لكن الصين وروسيا دعمتا مادورو الذي يخضع نظامه لعقوبات أمريكية.

ووجه القضاء الأمريكي تهمة الإرهاب المُرتبط بتهريب المخدرات إلى مادورو، في مارس الماضي، معلناً منح مكافأة بقيمة 15 مليون دولار لقاء اعتقاله، واقترحت الولايات المتحدة إطاراً جديداً للانتقال الديمقراطي في فنزويلاً، في مارس/آذار الماضي، بعدما فشلت استراتيجيتها لإزحة مادورو من السلطة.