7600 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا الاثنين، 7600 حالة إصابة جديدة بفيروس متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت روسيا الاثنين، 7600 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الحالات في البلاد إلى 592280 حالة وهي ثالث أكبر حصيلة في العالم. وقالت قوة العمل المكلفة بمواجهة فيروس كورونا، إن 95 شخصاً توفوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية ما يرفع الحصيلة الرسمية لحالات الوفاة إلى 8206 حالات.

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