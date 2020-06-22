رأس الخيمة تعيد فتح أبوابها للزوار

تعيد إمارة رأس الخيمة فتح أبوابها للزوار لاختبار الوجهات السياحية فيها. وتتميز الإمارة بالمناظر الجبلية، والمواقع التاريخية العريقة، والكثبان الرملية الشاسعة، والشواطئ الساحرة ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق المغامرة، ومحبي التراث، والساعين للاسترخاء والذين يبحثون عن الوجهة الصيفية المثالية لقضاء أجمل الأوقات مع عائلاتهم وأصدقائهم.

بالتزامن مع تطبيق برنامج التعقيم على مستوى الإمارة، قامت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس» المتخصصة في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وذلك في إطار حملة برنامج شهادة الاعتماد «ابق أمناً».

وتتيح حملة رأس الخيمة للعروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة والسارية حتى 31 أغسطس/ آب، للضيوف المقيمين لمدة ثلاث ليال أو أكثر في أي من الفنادق التي يشملها العرض، الاستفادة من عدد من الخدمات والإقامة المجانية لطفلين من عمر 12 عاماً وما دون.