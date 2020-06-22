شكرا لقرائتكم خبر عن رأس الخيمة تعيد فتح أبوابها للزوار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: ”الخليج 365”
تعيد إمارة رأس الخيمة فتح أبوابها للزوار لاختبار الوجهات السياحية فيها. وتتميز الإمارة بالمناظر الجبلية، والمواقع التاريخية العريقة، والكثبان الرملية الشاسعة، والشواطئ الساحرة ما يجعلها وجهة مثالية لعشاق المغامرة، ومحبي التراث، والساعين للاسترخاء والذين يبحثون عن الوجهة الصيفية المثالية لقضاء أجمل الأوقات مع عائلاتهم وأصدقائهم.
بالتزامن مع تطبيق برنامج التعقيم على مستوى الإمارة، قامت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «بيرو ﻓﻴﺮﻳﺘﺎس» المتخصصة في مجالات الاختبار والتفتيش وإصدار الشهادات، وذلك في إطار حملة برنامج شهادة الاعتماد «ابق أمناً».
وتتيح حملة رأس الخيمة للعروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة والسارية حتى 31 أغسطس/ آب، للضيوف المقيمين لمدة ثلاث ليال أو أكثر في أي من الفنادق التي يشملها العرض، الاستفادة من عدد من الخدمات والإقامة المجانية لطفلين من عمر 12 عاماً وما دون.
كانت هذه تفاصيل خبر رأس الخيمة تعيد فتح أبوابها للزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.