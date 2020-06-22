تأجيل عمومية غرفة الفجيرة

أعلن الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية للغرفة للعام الأول من الدورة الرابعة عشرة لمجلس الإدارة إلى الأول من يوليو/ تموز القادم، في أعقاب تأجيل الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، لافتاً إلى أن الاجتماع القادم سيعقد بمن حضر في العاشرة صباحاً في قاعة المسرح بمبنى الغرفة.

وأوضح أن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية تم بناء على نص المادة (13) من القانون رقم (1) لسنة 2007 المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 2011 بشأن تنظيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، والتي توجب اجتماع الجمعية العمومية بدعوة من رئيس المجلس، ويكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره نصف عدد الأعضاء المسددين رسومهم السنوية وإذا لم يتوفر النصاب المحدد، يتم عقد الجمعية العمومية بمن حضر من الأعضاء بعد 10 أيام من موعد الاجتماع الأول.

وحث رئيس الغرفة أعضاء الجمعية العمومية على حضور الاجتماع للوقوف على سير العمل بالغرفة في القضايا الاقتصادية وكل ما من شأنه الارتقاء بأنشطة القطاع التجاري والصناعي والخدمي في الإمارة.