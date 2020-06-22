ويظهر في مقاطع الفيديو والصور المنشورة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، تصاعد الأدخنة السوداء، ومحاولة سيارات الإطفاء إخماد الحريق في منطقة الحادث. يذكر أن المستشفى يقع غرب محافظة كربلاء في العراق ولم يتم افتتاحه حتى الآن، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. ولم ترد أي تفاصيل عن حجم الخسائر المادية والبشرية جراء الحريق حتى تاريخ نشر هذا الخبر.

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كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع حريق بمحيط المستشفى التركي في العراق... فيديو وصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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