مستشار خامنئي العسكري يكشف الطرف الذي تدعمه إيران في ليبيا

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن السبت الماضي، أن "أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية"، مطالبا القوات المسلحة بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة عسكريا من قبل تركيا، لشن هجوم على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم من طرف مصر.
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