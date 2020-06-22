مستشار خامنئي العسكري يكشف الطرف الذي تدعمه إيران في ليبيا

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وقال صفوي، في تصريحات مع قتاة "الجزيرة"، "الحديث عن دعم إيراني لقوات الجنرال خليفة حفتر في ليبيا مثير للسخرية"، مؤكدا أن طهران تدعم حكومة الوفاق الليبية وتدعو لحل سياسي في البلاد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن السبت الماضي، أن "أي تدخل مباشر لمصر في ليبيا باتت له شرعية دولية"، مطالبا القوات المسلحة بالاستعداد لشن عمليات عسكرية خارج البلاد.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستعد فيه قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة عسكريا من قبل تركيا، لشن هجوم على مدينة سرت الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر المدعوم من طرف مصر.