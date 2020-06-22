"انتهى الأمر"... "حزب الله" ينشر فيديو لأهداف داخل إسرائيل تصل إليها صورايخه الدقيقة

وقال نصر الله في الشريط المصور: "إننا اليوم لسنا فقط قادرين على ضرب تل أبيب كمدينة، وإنما إن شاء الله وبحول الله وقوته، قادرون على ضرب أهداف محددة جدا في تل أبيب وفي أي مكان من فلسطين المحتلة".

وفي نهاية التسجيل المصور، يظهر نص باللغة العبرية والعربية يشير إلى: "مهما فعلت لقطع الطريق فقد انتهى الأمر، وأنجز الأمر".

وكان الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، قال إن "إسرائيل تعلم أن حزب الله جاهز ومستعد للرد في أي ظرف من الظروف إذا تعرض لبنان لأي اعتداء"، معتبراً أنها "مردوعة، وإذا أرادت أن تقدم على أي حرب نحن لها بالمرصاد، بالعكس هم يعملون ألف حساب، ويدركون أن الذي استطاع أن يحرر الأرض ويخوض حرب 2006 هو قادر أن يواجه في أي حرب".

فيما هدد الرئيس الإسرائيلي رؤبين ريفلين، بتوجيه "ضربة قاصمة" إلى البنان، وحمل حكومته المسؤولية الكاملة، في حال تنفيذ "حزب الله"، أي نشاط ضد إسرائيل.