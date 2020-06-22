خبير عراقي: عمليات تركيا ضد "بي كا كا" تصب بمصلحة بغداد

بغداد / الخليج 365

خبير القانون العراقي طارق حرب:

- الحكومات العراقية لم تمنح موافقة لتواجد هذه المنظمة على أراضيها

- تحركات "بي كا كا" الإرهابية في المناطق ذات الكثافة الكردية، تضر بسيادة العراق

- تواجد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في العراق منافٍ للقانون الدولي

- منظمة "بي كا كا" الإرهابية مثل مرض السرطان الذي استشرى في العراق

قال الخبير القانوني العراقي طارق حرب، إن عمليات تركيا ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية تصب في مصلحة العراق.

وأفاد حرب في تصريح للأناضول، الإثنين، أن الوجود غير القانوني للمنظمة الإرهابية على الأراضي العراقية يُعد انتهاكا لسيادتها.

كما أكد على أن الحكومات في العراق لم تمنح موافقة لوجود هذه المنظمة على أراضيها.

وأضاف أن تحركات منظمة "بي كا كا" الإرهابية في المناطق ذات الكثافة الكردية في العراق، تضر بسيادة العراق قبل أن تكون استهدافا لتركيا.

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وأشار حرب إلى وجود اتفاقيات بين بغداد وأنقرة بشأن الوجود غير المشروع لهذه المنظمة الإرهابية على الأراضي العراقية.

واستطرد: "وجود منظمة بي كا كا الإرهابية في العراق منافٍ أيضا للقانون الدولي، لو أن الأوضاع سارت بحال أفضل في بغداد، لكانت حكومة هذه البلاد هي من طردت المنظمة من العراق".

ووصف منظمة "بي كا كا" الإرهابية بمرض السرطان الذي استشرى بالبلاد، مشيرا أنها استغلت ضعف بغداد لتبني قواعد لها في البلدات والقرى التي سيطرت عليها.

وأوضح حرب أن العمليات التي تنفذها تركيا ضد منظمة "بي كا كا" الإرهابية في العراق تصب في صالح الأخير، مؤكدا أن القضاء عليها سيجلب المنفعة لبغداد.

وأردف: "ينبغي على العراق أن يحمي أراضيه، فلولا وجود منظمة بي كا كا الإرهابية لما كان هناك عمليات (عسكرية ضدها)".

ولفت إلى أن الباعث وراء تنفيذ هذه العمليات هو التواجد غير القانوني لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وشدد على أن تركيا لا تستهدف الأراضي العراقية من فراغ، لافتا إلى أنها لا تتخذ موقفا معاديا للأكراد في شمال العراق.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.