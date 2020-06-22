كورونا.. 6 وفيات بعُمان و213 إصابة في 4 دول عربية

عواصم عربية/ الخليج 365

سجلت سلطنة عمان، الإثنين، 6 وفيات بكورونا، فيما رصد المغرب وفلسطين وليبيا وتونس 213 إصابة جديدة بالفيروس، وفق بيانات رسمية.

وقالت وزارة الصحة العمانية، في بيان، إنها سجلت 6 وفيات بكورونا، و1605 إصابات، إضافة لتعافي 856 مريضا.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 31 ألفا و76، بينهم 137 وفاة، و16 ألفا و408 حالات تعاف.

وفي المغرب، رصدت وزارة الصحة في بيان، 102 إصابة، وشفاء 35 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 10 آلاف و79، بينهم 214 وفاة، و8 آلاف و319 حالة شفاء.

وفي فلسطين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، تسجيل 82 إصابة بكورونا، 73 منها في محافظة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، التي تفرض الحكومة عليها إغلاقا شاملا منذ السبت، بسبب تصاعد عدد ضحايا الفيروس فيها.

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وبينت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1110، بينها 5 وفيات، و594 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحتلة.

من جانبه، سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، 27 إصابة بكورونا، وتعافي 5 حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز، في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 571، بينها 10 وفيات، و103 حالات شفاء.

في السياق، أفادت وزارة الصحة التونسية، بتسجيل إصابتين بكورونا، ما يرفع مجمل الإصابات في البلاد إلى 1159.

ومن بين إجمالي الإصابات 50 وفاة، و1.020 حالة شفاء، حسب بيان الوزارة.

وحتى ظهر الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 9 ملايين و67 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 471 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و850 ألفا، حسب موقع "ورلدوميتر".

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