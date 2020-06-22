اجتماع مغلق بين السراج والسفير الأمريكي وقائد "أفريكوم"

طرابلس/ الخليج 365
بدأ اجتماع مغلق الإثنين، بين رئيس الحكومة الليبية فائز السراج، والسفير الأمريكي لدى طرابلس ريتشارد نورلاند، وقائد القوات الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال ستيفن تاونسند، وفق إعلام محلي.
ونقلت قناة ليبيا الأحرار (خاصة) عن مصدر خاص لم تسميه قوله، إن السراج وقائد "أفريكوم" وسفير الولايات المتحدة وصلوا مطار زوارة غرب طرابلس وبدأوا اجتماعا مغلقا.
وأضافت أن وزير الداخلية فتحي باشاغا، وقائد المنطقة الغربية العسكري أسامة الجويلي، رافقا السراج في الاجتماع، دون تفاصيل.
كذلك نقلت قناة "فبراير" الليبية الخاصة عن مراسلها بالمنطقة، بدء اجتماع في زوارة يضم السراج وباشاغا والجويلي مع وفد "أفريكوم" والسفير الأمريكي في ليبيا.
ولم يصدر تعليق فوري عن الاجتماع من الأطراف المذكورة.
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