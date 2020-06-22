تونس.. إضراب عام في "تطاوين" للمطالبة بتنفيذ اتفاق "الكامور"

تطاوين (تونس) / الخليج 365 / هيثم المحضي
دخلت محافظة تطاوين التونسية (جنوب شرق)، الإثنين، في إضراب عام شمل معظم المؤسسات العمومية، تزامنا مع عودة المواجهات بين رجال الأمن ومحتجين من الشباب، للمطالبة بتحقيق اتفاق وقع عام 2017.
يأتي ذلك، بعد يوم من مواجهات بين قوات الأمن والمئات من المحتجين، على خلفية فض الأمن مساء السبت، اعتصام عدد من الشباب المطالبين بإتمام تنفيذ كامل بنود اتفاق الكامور المبرم مع الحكومة سنة 2017.
وفي يونيو/ حزيران 2017، أبرمت الحكومة وممثلين عن محتجين بمنطقة "الكامور" في تطاوين، اتفاقا لفض اعتصام دام أكثر من شهرين، مقابل الاستجابة لمطالب الاحتجاجات المتعلقة بتوفير فرص عمل وتنمية المحافظة.
وأمس الأحد، دعا الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين إلى إضراب عام كامل اليوم.
ويطالب المحتجون باستكمال انتداب 1500 فردا بالشركات البترولية العاملة في الجهة، وتوظيف 500 آخرين بشركة البيئة والبستنة (متخصصة بتشجير مداخل المدن)، وتخصيص مبلغ 80 مليون دينار (32 مليود دولار) سنويا في صندوق التنمية داخل المحافظة، والإفراج عن محتجين تم اعتقالهم أمس.
وتزخر محافظة تطاوين بمخزون كبير من البترول والغاز، وتنتشر شركات الطاقة الوطنية والأجنبية في الصحراء القريبة من المحافظة.
ووفق أرقام رسمية، تساهم حقول تطاوين بـ40 بالمئة من إنتاج تونس من النفط، وبـ20 بالمئة من إنتاج الغاز.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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