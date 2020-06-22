المئات يتظاهرون بالنقب ضد مصادرة إسرائيل لأراضيهم

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365-

تظاهر المئات من المواطنين العرب، الإثنين، احتجاجا على مصادرة إسرائيل أراضي قرية "خِرْبة الوطن" بمنطقة النقب.

ورفع المواطنون، في التظاهرة التي نُظمت قبالة مكاتب الحكومة الإسرائيلية، في مدينة بئر السبع (جنوب)، لافتات رفضت مخططات المصادرة.

ودعت إلى التظاهرة "لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية"، (غير حكومية) بمشاركة العديد من النواب العرب بالكنيست (البرلمان).

وأوضح أيمن عودة، النائب العربي بالكنيست أن السلطات الإسرائيلية، قررت مصادرة جميع أراضي قرية (خِرْبة الوطن) البالغة نحو 12 ألف دونم (الدونم ألف متر مربع).

وأضاف عودة في تصريحات للصحفيين، على هامش التظاهرة "صندوق أراضي إسرائيل (حكومي) قرر تشجير كل أراضي القرية، لأن الشجر أهم من البشر عندما يكونون عربا، والهدف هو الاستيلاء على الأرض كما حدث في عشرات آلاف الدونمات في (منطقة) النقب بذات الوسيلة".

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وأكمل عودة "هذه المظاهرة ستكون فاصلة في المعركة، من أجل استعادة الحق في خربة الوطن".

وصندوق أراضي إسرائيل، هي مؤسسة حكومية يقول المواطنون العرب إنها تصادر أراضيهم لغرض إقامة مشاريع لليهود.

وبدوره، قال النائب منصور عباس، نائب رئيس الكنيست من القائمة المشتركة " نحن أمام مكاتب الحكومة احتجاجا على أوضاع أهلنا في النقب بشكل عام، ولكن على بشكل خاص على المحاولات والمؤامرات من اجل تهجير أهلنا من قرية (خِرْبة الوطن) وغيرها من القرى مسلوبة الاعتراف في النقب".

وأضاف عباس للصحفيين "نضالنا هنا هو من أجل نثبت حقوقنا ونطالب بالاعتراف بهذه القرى ومنحها كامل حقوقها في مختلف الميادين بما في ذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وبالذات في هذه الأوضاع التي يعاني فيها الناس من وباء كورونا".

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