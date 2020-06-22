إغلاق 57 صالون حلاقة لم تلتزم بالبروتوكولات الوقائية في المدينة والطائف وحفر الباطن

واصلت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة في الأمانات والبلديات، حملاتها الرقابية، للتأكد من التزام المنشآت والمحال بالإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتفقدت بلدية شرق حفر الباطن 48 منشأة ركزت فيها على صالونات الحلاقة، وأغلقت 5 محلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأرسلت 8 عينات للمختبر، وطبقت لائحة الجزاءات بحق المخالفين.

في السياق نفسه، أغلقت أمانة الطائف 11 صالونًا للحلاقة، ومنعت تقديم خدمات المساج وتنظيف البشرة.

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وكانت أمانة جدة قد واصلت جولاتها على صالونات الحلاقة والتزيين النسائي أيضًا، حيث قال وكيل الأمين للبلديات، محمد الزهراني، إنه تم تنفيذ 2070 جولة شملت جميع الأنشطة، جرى خلالها رصد 366 مخالفة وإغلاق 41 صالون حلاقة و130 محلًا لأنشطة تجارية متنوعة.

كما كثفت أمانة المدينة المنورة جولاتها الرقابية على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وشددت على استمرار تطبيق العقوبات المقررة على المنشآت المخالفة حسب اللوائح المقررة.

ودعت أمانة منطقة المدينة المنورة، للتعاون والإبلاغ عن أي صالون حلاقة رجالي أو مركز تجميل نسائي لا يتقيد بالتعليمات والاشتراطات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات الخاصة بمزاولة النشاط، وذلك من خلال الاتصال على مركز البلاغات الموحد 940 أو عبر تطبيق بلدي 940.