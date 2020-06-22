أمانة منطقة جازان تطلق خدمة حجز المواعيد إلكترونيًا لمراجعة الأمانة وبلديات المنطقة

أطلقت أمانة منطقة جازان اليوم خدمة ” موعد ” لحجز مواعيد المراجعة للأمانة وبلديات المنطقة إلكترونياً .

وأوضح أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان ، أن الخدمة تأتي في إطار سعي أمانة المنطقة المتواصل للتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمستفيدين، وتسهيل طلب الخدمات ، وتوفير الوقت والجهد ، وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد للتقليل من تكدس المراجعين في مقرها الرئيسي وفي البلديات المرتبطة بها في محافظات ومراكز منطقة جازان ، من أجل المحافظة على سلامة وصحة المراجعين ووقايتهم، وسرعة إنجاز الخدمات والإجراءات المطلوبة، وتنظيم زيارة المستفيدين .

وحثّ أمين منطقة جازان المراجعين إلى الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://jazan.sa/ar/pages/Appointment.aspx واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل في الخدمة، وتعبئة بيانات الموعد المراد الحصول عليه، وتأكيد الموعد والحصول على التذكرة الإلكترونية، مشيرةً إلى ضرورة إبراز التذكرة الإلكترونية (في الجوال) عند بوابات الدخول .