خدمة المجتمع بجامعة الملك خالد تنظم دورة تدريبية في مهارات تطوير العمل الإداري

تنظم جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ضمن مشروع “مبادرون” خلال الفترة 6 – 7 من شهر ذي القعدة، دورة تدريبية عن بُعد، وذلك تحت عنوان “مهارات تطوير العمل الإداري”.

وأوضح عميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الأستاذ الدكتور عمر علوان عقيل أن الدورة تستهدف أفراد المجتمع، وتقام عن بعد على مدار اليومين لمدة 3 ساعات من 7 – 10 مساءً.

فيما تهدف الدورة إلى التعريف بمفهوم العمل الإداري والمهارات الإدارية والمفاهيم الأخرى ذات الصلة، وكذلك مناقشة الضرورات التي تدعو إلى الاهتمام بمهارات تطوير العمل الإداري، وتوضيح أنواعها.

كما تهدف أيضًا إلى اكتساب طرق ومهارات تنمية وتطوير العمل الإداري، واكتشاف مجالات الإبداع فيه، ويمكن التسجيل فيها من خلال الرابط: https://forms.kku.edu.sa/ar/1353