بدء تشغيل القطار الداخلي لنقل ركاب الرحلات الدولية بمطار الملك عبدالعزيز

بدأ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تشغيل خدمة الناقل الآلي “القطار الداخلي” لنقل مسافري الرحلات الدولية، في الصالة رقم (1) بالمطار. وأظهرت صور ومقطع فيديو، بعضها من داخل القطار، المسافرين وهم يجلسون بداخله، مع التزام تام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

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