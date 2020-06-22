أمانة عسير تغلق 8 صوالين حلاقة مخالفة للإجراءات الاحترازية و الوقائية

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أغلقت أمانة منطقة عسير أمس، 8 صوالين حلاقة رجالية ، و ذلك بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد “كوفيد19”.
وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإغلاق جاء بعد رصد عدة مخالفات أبرزها عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية حفاظا على صحة و سلامة العملاء و موظفين صوالين الحلاقة من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد “كوفيد19” .
وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها ، حيث تم إغلاق 8 صوالين حلاقة مخالفة .
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