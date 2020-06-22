أمانة عسير تغلق 8 صوالين حلاقة مخالفة للإجراءات الاحترازية و الوقائية

أغلقت أمانة منطقة عسير أمس، 8 صوالين حلاقة رجالية ، و ذلك بعد ثبوت مخالفتها للإجراءات الاحترازية الوقائية الهادفة للحد من انتشار فايروس ‫كورونا المستجد “كوفيد19”.

وأوضح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، أن الإغلاق جاء بعد رصد عدة مخالفات أبرزها عدم التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية حفاظا على صحة و سلامة العملاء و موظفين صوالين الحلاقة من انتشار وباء فايروس كورونا المستجد “كوفيد19” .

وأشار الحميدي إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات المعمول بها نظاماً وتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها ، حيث تم إغلاق 8 صوالين حلاقة مخالفة .