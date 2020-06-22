أمانة عسير تضبط 675 مبسط عشوائي لباعة مخالفين بأبها خلال شهر

نفذت امانة منطقة عسير حملة رقابية ميدانية شاملة على المباسط العشوائية والباعة الجائلين المخالفين في مدينة ابها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن فرق الرقابة المسائية تواصل حملاتها التفتيشة ، مشيرا الى أن تلك الحملات جاءت استمرارا للحملات التي تنفذها الامانة لمراقبة المخالفين بنطاق مدينة أبها ومنهم الباعة الجائلين والمباسط العشوائية.

وأبان أن الحملة استهدفت الباعة الجائلين المخالفين ، مشيرا الى أنه نتج عن الحملة مصادرة 3,455 ألف كجم من المواد الغذائية وقد تم تسليمها للجمعية حفظ النعمة و ضبط نحو 675 من الباعة المخالفين من العمالة الأجنبية خلال شهر .

ونوه بأن الامانة مستمرة في حملتها ضد الباعة الجائلين من خلال الرقابة المستمرة على المواقع التي يكثر تواجد المخالفين فيها.

مشيدا بالدور المثمر التي تقوم بها إدارة الرقابة الشاملة للتصدي لظاهرة الباعة الجائلين المخالفين، بما ساهم في الحد من هذه الظاهرة، لما لها من مضار و أمراض نتيجة بيع المواد الغذائية والفواكه المكشوفة التي تفتقر إلى الاشتراطات الصحية المطلوبة، إضافة لكونها تسبب إرباكاً كبيراً في حركة السير أمام إشارات المرور وفي الشوارع وما يزيد الأمر سوءا إخفاء وتخزين منتجاتهم في أماكن غير نظيفة وغير لائقة صحياً.

ودعا الحميدي المواطنين والمقيمين في حالة وجود مخالفات أو ملاحظات التعاون مع الامانة وذلك بالإبلاغ عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940 والذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات.