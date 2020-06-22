شكرا لقرائتكم خبر عن «أرامكو» تدعو خريجي الثانوية للتقديم في برنامج التدرج المهني.. رابط التسجيل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

دعت شركة أرامكو، خريجي وخريجات الثانوية العامة، إلى التقديم في برنامج التدرج المهني الذي يمنح فرصة تدريبية للتزوّد بالمهارات اللازمة والاستعداد لمسيرتهم الوظيفية وأحلامهم المستقبلية.

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وذكرت الشركة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أن التقديم بالبرنامج يبدأ اليوم الاثنين، وينتهي يوم الأحد الموافق 28 يونيو الجاري، وذلك عبر الرابط التالي (هنا).

يُذكر أن برنامج التدرج يوفر للمشاركين والمشاركات التدريب على المهارات الأكاديمية والوظيفية اللازمة؛ لضمان نجاحهم في وظائفهم المستقبلية.

ويحصل المشاركون في البرنامج على مميزات عدة منها: راتب شهري، وتوفير السكن بحسب خطة الشركة، ومواصلات مجانية على حافلات أرامكو، ورعاية طبية مجانية، واستخدام المرافق الترفيهية التابعة للشركة، وإجازة شهر رمضان، بالإضافة إلى أيام الإجازات السنوية الرسمية العامة والإجازات الخاصة بمركز التدريب وفقًا للتقويم السنوي لإدارات التدريب.