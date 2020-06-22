«إنجازات» تطلق أول مركز متكامل للأمن الإلكتروني في المنطقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إنجازات»، عن إطلاق مركز إنجازات للأمن الإلكتروني الهادف إلى تعزيز قدراتها ومحفظة خدماتها.

ويمثل المركز الجديد، الذي يعتبر الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، نظاماً متكاملاً للأمن الإلكتروني لشركة «مبادلة للاستثمار» والكيانات التابعة لها، بهدف حمايتها من انتهاكات البيانات والهجمات الإلكترونية.

والمركز الذي صمّمته «إنجازات» لمراقبة الأمن بشكل أكثر شمولية، يتعدّى النماذج التقليدية التي تعتمد مبدأ «المراقبة والاستجابة» في معظم مراكز العمليات الأمنية. فمن خلال احتوائه على عناصر مبتكرة مثل الكشف عن التهديدات والتصدي لها وتبادل المعلومات وتحليلها، يتيح المركز للشركات الحصول على رؤية شاملة للعمليات وإدارة العمل بوعي وفعالية أكبر.

واعتماداً على دمج التحليلات السلوكية والتعلم الآلي، يوفر مركز الأمن الإلكتروني المتكامل مقاربة استباقية وموحدة لإبطال مفعول التهديدات المحتملة. كما تستفيد المنصة الجديدة للمركز من توصيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتشير إلى الإجراءات المثالية للتعامل مع الأخطار بالاستناد إلى أنماط سلوك سابقة، وذلك من أجل تقليل زمن الاستجابة.

وفي إطار التزامها بتحسين البنية التحتية للدفاع الإلكتروني، عززت «إنجازات» أيضاً فريق عملها بمزيد من المحللين والمهندسين الأمنيين من أصحاب المهارات العالية، وذلك للارتقاء بعمليات مركز دمج الأمن الإلكتروني الجديد.

وقد شهدت المرحلة الأولى من المشروع انضمام مجموعة من الشركات إلى مركز دمج الأمن الإلكتروني، ومن المقرر أن تبدأ 8 شركات أخرى الاستفادة من خدماته خلال العام 2020.

وقال خالد الملحي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجازات»: «يهدف مركز دمج الأمن الإلكتروني إلى جمع عمليات تكنولوجيا المعلومات لكافة عملائنا تحت سقف واحد، ونقدّم بالتالي نظرة عامّة وشاملة للعمليات بهدف زيادة الكفاءة والوعي. واستناداً إلى التاريخ الطويل والناجح الذي تتمتع به«إنجازات» في دعم أهم وأبرز الكيانات في إمارة أبوظبي، نسعى الآن إلى الارتقاء بخبراتنا ومعارفنا لتطوير ونشر قدرات وحلول الجيل المقبل للأمن الإلكتروني في المنطقة وخارجها».

هذا وتسعى «إنجازات» إلى تعزيز سجلها الباهر في دعم الخدمات الحيوية للأعمال. وتعمل الشركة على تطبيق معارفها وخبراتها لتطوير ونشر قدرات وحلول الجيل المقبل للأمن الإلكتروني. وعند اكتمال المرحلة الثانية من المركز، سوف توسّع «إنجازات» نطاق خدماتها ليشمل كافة أنحاء دولة الإمارات خلال الربع الثالث من العام 2020.