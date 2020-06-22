الذهب عند أعلى مستوى في شهر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفز الذهب لأعلى مستوى فيما يزيد على شهر الاثنين، بالتزامن مع بحث المستثمرين عن ملاذ آمن إثر تصاعد المخاوف من تأخر التعافي الاقتصادي العالمي عقب زيادة حالات الإصابة بفيروس «كورونا».

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1751.63 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ 18 مايو/ أيار. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.7% إلى 1764.50 دولار.

وقال مايكل مكارثي من سي.ام.سي ماركتس: «العزوف عن المخاطرة عامة يدعم السوق. ونرى ضغطاً على العملات المنكشفة على النمو وأسواق الأسهم، وبشكل عام، ثمة مخاوف بشأن تصاعد معدلات الإصابة». وقال أيضا: «السوق قلقة بشأن توقعات النمو وهذا يدعم الذهب بالطبع».

وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن زيادة قياسية لحالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً، الأحد، وكبحت زيادة الإصابات في الولايات المتحدة ودول أخرى آمال تعاف اقتصادي سريع وأضعفت شهية المستثمرين للأصول عالية المخاطر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.5% إلى 17.86 دولار للأوقية لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على أسبوع، ونزل البلاديوم 0.1% إلى 1908.08 دولار بينما قفز البلاتين 0.8% إلى 812.27 دولار.