شكرا لقرائتكم خبر عن «أمريكان إيرلاينز» تسعى لتمويل بـ3.5 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة «أمريكان إيرلاينز» إنها تخطط لتدبير تمويل جديد بقيمة 3.5 مليار دولار، لتحسين سيولة شركة الطيران في الوقت الذي تكابد فيه قيوداً على السفر ناجمة عن فيروس «كورونا».

وقالت شركة الطيران في بيان لها إنها تعتزم جمع 1.5 مليار دولار عبر بيع أسهم وأوراق مالية ممتازة قابلة للتحويل تُستحق في 2025. كما ستطرح أوراقاً مالية ممتازة مضمونة بقيمة 1.5 مليار دولار وتنوي الدخول في تسهيل قرض جديد محدد الأجل بقيمة 500 مليون دولار يُستحق في 2024.

وأضافت الشركة أنها تتوقع استخدام صافي حصيلة طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل في الأغراض العامة للشركة ولتحسين مركز السيولة لديها. وذكرت أن طرح الأسهم والأوراق المالية القابلة للتحويل، يتضمن خياراً مدته 30 يوماً للمتعهدين بتغطية الاكتتاب لشراء ما تصل قيمته إلى 112.5 مليون دولار من الأسهم العادية الإضافية وما يصل إلى 112.5 مليون دولار من الأوراق المالية القابلة للتحويل الإضافية على الترتيب. (رويترز)

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