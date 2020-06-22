شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يعلن خارطة خروج بريطانيا من العزل العام الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يكشف رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون النقاب عن أحدث تخفيف لتدابير العزل العام في بريطانيا لمكافحة فيروس كورونا الثلاثاء، عندما يعلن أيضاً انتهاء مراجعة فيما إذا كان يتعين تخفيف قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة مترين.

وتضرر الاقتصاد البريطاني من تدابير العزل العام التي استهدفت وقف انتشار مرض كوفيد-19 وعلى الرغم من السماح لمتاجر البيع بالتجزئة غير الأساسية باستئناف نشاطها الاثنين الماضي، فإن كثيراً من الأعمال التجارية ولاسيما في قطاعي الفندقة والترفيه ما زالت مغلقة، ودعا بعض نواب البرلمان من حزب جونسون رئيس الوزراء لإلغاء قاعدة المترين، قائلين إن لها تأثيراً مدمراً في الاقتصاد الذي انكمش بمقدار الربع خلال مارس/ آذار وإبريل/نيسان الماضيين.

ولكن الحكومة لزمت الحذر وقالت: إنها لا تريد المجازفة بحدوث زيادة ثانية في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، من جهته قال مكتب جونسون، إن رئيس الوزراء سيحدد أمام البرلمان الثلاثاء، القطاعات التي سيتم السماح لها باستئناف نشاطها في الرابع من يوليو/تموز المقبل، بموجب خارطة طريق حكومية للخروج من العزل العام.

وسيتم توفير إرشادات تفصيلية لكل قطاع حتى تكون الأنشطة آمنة من كوفيد-19، فيما ذكرت صحيفة صنداي تليجراف أن جونسون سيُعلن أيضاً تغيير إرشادات التباعد الاجتماعي بحيث لا يتعين على الناس سوى التباعد لمسافة متر واحد فقط شريطة اتخاذهم تدابير إضافية مثل وضع كمامة.

وتشهد بريطانيا أحد أكبر أعداد الوفيات في العالم من مرض كوفيد-19، ولكن عدد حالات الإصابة تناقص بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة، وسجلت بريطانيا الأحد 43 حالة وفاة ليصل الإجمالي إلى 42632 وفاة، في واحدة من أدنى الزيادات مُنذ فرض العزل العام في مارس/آذار الماضي.